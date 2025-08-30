¿El patito Rodríguez fue convocado a la selección? La impactante revelación de Villegas

Una declaración de Óscar Villegas, entrenador de la selección boliviana, generó gran repercusión en las últimas horas. El técnico reveló que el argentino Patricio ‘Pato’ Rodríguez, jugador de Bolívar, inicialmente estaba en la lista de convocados de ‘La Verde’, pero no podrá ser parte del equipo nacional debido a un requisito legal.

“El ‘Pato’ no puede integrar la selección porque su nacionalización se hizo el 16 de octubre de 2023. Recién el 16 de octubre de 2025 podría ser convocado, tengo el documento en mis manos”, explicó Villegas, quien además confesó que el jugador estaba considerado pese a que se encontraba en etapa de recuperación por lesión.

El estratega detalló que se pensaba contar con Rodríguez para el duelo ante Brasil en Eliminatorias, aunque no alcanzaba a llegar al primer partido por sus 21 días de recuperación.

“Probablemente llegaba al segundo”, afirmó.

Villegas también aclaró que su discurso no cambió en torno a los jugadores naturalizados.

“Cuando me preguntaron si habría convocados, dije que las puertas estaban abiertas para todos”, sostuvo en respuesta a la campaña mediática que circuló en redes sociales pidiendo la presencia del futbolista.

Por ahora, el ‘Pato’ Rodríguez continuará en filas de Bolívar, que se alista para enfrentar a Atlético Mineiro en un duelo decisivo por la Copa Sudamericana. Mientras tanto, la Selección Boliviana prepara sus últimos compromisos en Eliminatorias con la ilusión de alcanzar el repechaje al Mundial.

