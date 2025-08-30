“Esperamos que sea libre”, hija de Jeanine Añez con la esperanza de que su madre deje la cárcel

Crece la expectativa y esperanzas en la familia de Jeanine Añez para que pueda salir de la cárcel y defenderse en libertad; en las últimas horas se conoció una nueva resolución en el caso que se investiga por los hechos ocurridos en Huayllani, Sacaba en Cochabamba.

“Estamos muy contentos porque la justicia está actuando en derecho. Ya todos los procesos de mi madre han dado mandamiento a libertad, solamente faltaría uno, que es el de la sentencia ilegal que tiene mi madre y que es el que el Tribunal Supremo de Justicia va a hacer lo correcto”, señaló Carolina Ribera, hija de Jeanine Añez.

Al reiterar que su madre debería ser procesada en un juicio de responsabilidades, Carolina destacó el accionar de la justicia en los procesos contra Camacho y Pumari.

“Estamos muy felices, muy felices de verlos en libertad, verlos con su familia, verlos ya en su tierra, nos alegra el corazón, nos llena de emoción también y sé que muy pronto también vamos a ver a mi madre libre, disfrutando su libertad y que ella también esté en su tierra”, agregó Ribera.

Carolina, llegó hasta el penal de mujeres para poder visitar a su madre y brindarle una vez más su apoyo, y reiteró que crece la esperanza de poder verla en libertad.

“Estamos entrando con mi tía a verla a mi madre, nos emociona cada vez que se acerque a la libertad de mi madre y esperamos de que muy pronto, muy pronto, mi madre esté libre”, aseveró.

Jeanine Áñez Chávez, se encuentra con detención preventiva en la Cárcel Femenina de Miraflores de la ciudad de La Paz desde el 12 de marzo de 2021, acusada de haber cometido los delitos de terrorismo, sedición, conspiración, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

