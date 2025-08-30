TEMAS DE HOY:
Abogado neutraliza a agresor familia asesinada Ruth Nina

32ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Video: Un turista le dio cerveza a un elefante y provocó indignación

Las críticas fueron bastante duras en redes sociales, todos expresaron su indignación por lo ocurrido.

Silvia Sanchez

30/08/2025 13:23

Imagen captura RR.SS.
Kenia

Escuchar esta nota

El polémico hecho ocurrió en un santuario de Kenia, donde un turista se filmó junto a un elefante, el hombre tenía una cerveza en la mano y derramó su contenido dentro de la trompa del animal.

El turista de nacionalidad española, se encontraba realizando un recorrido para conocer la impresionante zona y decidió compartir su experiencia, sin pensar el daño que provocaba al elefante.

El clip generó un fuerte repudio en redes sociales, donde los usuarios lo acusaron de molestar al animal con su comportamiento indebido.

La organización reveló en un comunicado que el incidente fue el año pasado, sin embargo, las imágenes se viralizaron en los últimos días y pusieron la problemática en el centro de la escena.

"Ol Jogi Wildlife Conservancy tiene conocimiento de la reaparición de un vídeo en el que se ve a una persona dando cerveza a uno de nuestros elefantes. Este comportamiento es inaceptable, peligroso y totalmente contrario a nuestros valores”, señala en el mensaje difundido en redes sociales.

 

La organización también reveló que el elefante que aparece en las imágenes se llama Bupa. Llleva muchos años viviendo en Ol Jogi Wildlife Conservancy y es considerado un “embajador de la conservación”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD