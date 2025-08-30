Video: Un turista le dio cerveza a un elefante y provocó indignación

El polémico hecho ocurrió en un santuario de Kenia, donde un turista se filmó junto a un elefante, el hombre tenía una cerveza en la mano y derramó su contenido dentro de la trompa del animal.

El turista de nacionalidad española, se encontraba realizando un recorrido para conocer la impresionante zona y decidió compartir su experiencia, sin pensar el daño que provocaba al elefante.

El clip generó un fuerte repudio en redes sociales, donde los usuarios lo acusaron de molestar al animal con su comportamiento indebido.

La organización reveló en un comunicado que el incidente fue el año pasado, sin embargo, las imágenes se viralizaron en los últimos días y pusieron la problemática en el centro de la escena.

"Ol Jogi Wildlife Conservancy tiene conocimiento de la reaparición de un vídeo en el que se ve a una persona dando cerveza a uno de nuestros elefantes. Este comportamiento es inaceptable, peligroso y totalmente contrario a nuestros valores”, señala en el mensaje difundido en redes sociales.

La organización también reveló que el elefante que aparece en las imágenes se llama Bupa. Llleva muchos años viviendo en Ol Jogi Wildlife Conservancy y es considerado un “embajador de la conservación”.

