Niño venezolano se vuelve viral por una controversial canción dedicada a Nicolás Maduro

Su interpretación, llena de convicción, ha generado un amplio debate y diversas reacciones, desde el apoyo a su valentía hasta la crítica por la exposición del menor a un tema tan sensible.

Milen Saavedra

29/08/2025 21:24

Niño venezolano se vuelve viral por una controversial canción dedicada a Nicolás Maduro. Foto: France 24.
Venezuela

Un video de un niño venezolano interpretando una polémica canción dedicada al presidente Nicolás Maduro se hizo viral en las redes sociales, capturando la atención de miles de usuarios. La firmeza y el desparpajo con los que el pequeño canta sobre un escenario, frente a un numeroso público, fueron la clave para la rápida difusión del clip.

La canción, conocida por ser entonada en protestas y manifestaciones contra el gobierno, utiliza una lírica mordaz y de protesta. El niño, con micrófono en mano, recita:

"La Marina tiene un barco, la Aviación tiene un avión, Venezuela tiene un burro que gobierna la nación. Y cuánto me alegra que el pueblo salga a las calles a sacar ese h***."

Las imágenes muestran al pequeño sobre una tarima, con el público a su alrededor, mientras una joven lo asiste con otro micrófono. Su interpretación, llena de convicción, ha generado un amplio debate y diversas reacciones, desde el apoyo a su valentía hasta la crítica por la exposición del menor a un tema tan sensible. El video del niño se ha convertido en un símbolo más de las expresiones de descontento en el país caribeño.

