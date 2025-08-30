Un video de un niño venezolano interpretando una polémica canción dedicada al presidente Nicolás Maduro se hizo viral en las redes sociales, capturando la atención de miles de usuarios. La firmeza y el desparpajo con los que el pequeño canta sobre un escenario, frente a un numeroso público, fueron la clave para la rápida difusión del clip.

La canción, conocida por ser entonada en protestas y manifestaciones contra el gobierno, utiliza una lírica mordaz y de protesta. El niño, con micrófono en mano, recita:

"La Marina tiene un barco, la Aviación tiene un avión, Venezuela tiene un burro que gobierna la nación. Y cuánto me alegra que el pueblo salga a las calles a sacar ese h***."

Las imágenes muestran al pequeño sobre una tarima, con el público a su alrededor, mientras una joven lo asiste con otro micrófono. Su interpretación, llena de convicción, ha generado un amplio debate y diversas reacciones, desde el apoyo a su valentía hasta la crítica por la exposición del menor a un tema tan sensible. El video del niño se ha convertido en un símbolo más de las expresiones de descontento en el país caribeño.

Vea el video:

