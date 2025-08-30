TEMAS DE HOY:
Taylor Swift y Travis Kelce: ¿quiénes serán los invitados en la boda más esperada?

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce ha generado expectativa mundial, y la lista de invitados de su boda promete reunir a las figuras más importantes del espectáculo, la música y el deporte.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/08/2025 19:51

Estados Unidos

Escuchar esta nota

El compromiso entre la superestrella Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce ha generado gran expectativa, y todo apunta a que su boda será el evento del año. La lista de invitados es tema de especulación, con rumores que incluyen a lo mejor del espectáculo, la música, la moda y el deporte.

La familia Swift y la familia Kelce parecen mantener una relación cercana, como se ha visto en el podcast New Heights, conducido por Jason Kelce, hermano de Travis. Esta conexión familiar promete darle un toque especial y cálido a la celebración.

Entre los invitados más esperados está el famoso “squad” de Taylor, que incluiría a Selena Gomez, Gigi Hadid, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Zoë Kravitz y Sophie Turner, a quien Swift apoyó públicamente durante su divorcio. Sin duda, una reunión de grandes amistades.

En el ámbito musical, se espera la presencia de colaboradores cercanos como Jack Antonoff y su esposa Margaret Qualley, Lana Del Rey, Phoebe Bridgers, Florence + The Machine, y los productores Max Martin y Shellback, quienes han sido clave en la carrera de Swift.

Por parte de Travis Kelce, se anticipa la asistencia de todos los Kansas City Chiefs, así como de Patrick Mahomes y su esposa Brittany, integrando así el mundo del deporte a esta gran fiesta.

Una incógnita permanece sobre la posible invitación a Blake Lively y Ryan Reynolds, dado el reciente conflicto legal que podría haber afectado su amistad con Taylor. Por otro lado, Emma Stone, amiga cercana de Swift, seguramente estará presente, recordando la canción dedicada a ella en el álbum Fearless.

