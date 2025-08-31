¿Luis Fernando Camacho tiene libertad total para ejercer funciones? Esto dijo su abogado

El abogado defensor de Luis Fernando Camacho, Martín Camacho, aclaró que el gobernador de Santa Cruz puede desempeñar sus funciones con libertad irrestricta, sin limitaciones de horarios, mientras enfrenta diversos procesos judiciales.

Según explicó Martín Camacho, aunque el gobernador debe cumplir con algunas presentaciones periódicas ante la justicia —como en el caso Golpe Uno, donde debe presentarse cada 15 de mes, y en el proceso por el paro de los 36 días, con comparecencias quincenales—, en el resto del tiempo cuenta con total libertad para cumplir con sus responsabilidades.

“En realidad tiene una especie de libertad irrestricta, incluso para desplazarse a las provincias que forman parte de sus funciones como gobernador”, detalló el abogado. Añadió que solo en el caso del “carro bombero” se pagó una fianza, y que este lunes se realizará la primera audiencia de juicio de ese proceso en el Palacio de Justicia.

Martín Camacho indicó que el tribunal ha dispuesto que el gobernador pueda realizar sus actividades con “salidas laborales”, lo que implica que puede estar en la calle sin límite de horario mientras trabaja.

Respecto a su agenda, el gobernador tenía previsto retomar sus labores este sábado asistiendo a la Casa de Gobierno para asumir su despacho y sostener reuniones, pero finalmente optó por pasar el día con su familia.

