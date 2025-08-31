En medio de canticos y saludos llegó el gobernador Luis Fernando Camacho hasta la Sesión de Honor por los 171 aniversario. En la oportunidad agradeció la labor del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a quien le atribuyó que se esté gestando un cambio en la justicia en el país.

“Él ha sabido ponerse los pantalones como un digno camba (…) él ha sabido devolverla la dignidad a la justicia. Gracias porque él pudo esperar que se vaya este gobierno, pero no, él lo hizo de frente y sin miedo como lo hacen los cruceños”, destacó el gobernador.

El gobernador señaló que se vienen tiempos difíciles y señaló que, sea quien sea que gane la presidencia trabaje unido para sacar adelante al país.

“Pido al presidente que salga, que nosotros tenemos que ser la base para que el gobierno que salga dure sin tapar hechos de corrupción”, afirmó indicando que continuará con su trabajo de denunciar los hechos de corrupción.

En un acto histórico para la región, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, realizó su primera visita protocolar a la ciudad de Montero tras abandonar Chonchocoro, en el marco de la sesión de honor por el 171 aniversario de la urbe. Camacho llegó pasadas las 22:00 horas y fue recibido con gran expectativa por las autoridades locales y la ciudadanía.

El presidente del Concejo Municipal de Montero, Willan Perales, fue quien confirmó la presencia del gobernador y destacó que esta visita representa un momento clave, ya que Camacho acaba de recuperar su libertad tras cumplir dos años y ocho meses de detención preventiva.

Durante la sesión, que se lleva a cabo en la plaza principal, se entregaron distinciones a 15 ciudadanos destacados, entre ellos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien fue reconocido como hijo predilecto de Montero.

Además, en el marco de la celebración se rindió homenaje póstumo a Mario Salvatierra Herrera y Marcelo Ricardo Terrazas Seleme, víctimas de los hechos ocurridos en 2019.

Luis Fernando Camacho anunció que esta visita es solo el inicio de una serie de recorridos por las provincias del departamento.

