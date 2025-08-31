“Sin prepotencia, sin orgullo”: Arzobispo da la bienvenida a Camacho

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, reapareció públicamente este domingo en la Catedral Metropolitana, en lo que fue su primer evento oficial tras más de dos años y ocho meses de detención preventiva. Asistió acompañado por su familia, cumpliendo –según dijo– una de sus promesas: volver a la iglesia con sus seres queridos.

El acto religioso comenzó cerca de las 07:00, y contó con la presencia de ciudadanos que se acercaron a mostrarle su respaldo. Antes del sermón, monseñor René Leigue saludó desde el altar al gobernador con un mensaje breve pero cargado de simbolismo: “Saludos a todos ustedes, los presentes (…), especialmente saludamos aquí al gobernador, Fernando Camacho. Bienvenidos nuevamente a Santa Cruz”.

Durante su homilía, el arzobispo dirigió una reflexión centrada en la humildad y el servicio, en lo que pareció un mensaje dirigido no solo a Camacho, sino a toda la dirigencia y ciudadanía.

“Tenemos que pisar tierra, como decimos. No sentirnos por encima de los demás ni tampoco menos que otros. Que tengamos una responsabilidad en la sociedad no significa estar por encima. No busquemos sobresalir por sobresalir”, expresó. “Sin prepotencia, sin orgullo, sin soberbia (...). El que sobresale, es porque ha hecho algo y se le reconoce como tal, no solo por el puesto que ocupa”, añadió.

Al finalizar la ceremonia, Camacho recibió saludos personales del arzobispo y otros miembros de la Iglesia. A la salida, fue abordado por ciudadanos que le manifestaron apoyo.

El gobernador confirmó que durante la jornada mantendría reuniones para definir las posesiones de nuevas autoridades, previstas para este lunes. La noche anterior, había participado en un acto oficial en Montero, en el marco del aniversario de la región, donde fue públicamente distinguido.

La misa de este domingo marcó el retorno de Camacho a la escena pública en Santa Cruz, y lo hizo acompañado no solo de su familia, sino también de un mensaje que giró en torno a la responsabilidad, la humildad y el compromiso con la sociedad.

