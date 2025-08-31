TEMAS DE HOY:
Política

Ministra de Justicia califica de “indignante” la liberación de Áñez, Camacho y Pumari

Saravia recordó que bajo el Decreto Supremo 4078, firmado por Áñez y su gabinete, se autorizaron operativos represivos que derivaron en los sucesos de Sacaba y Senkata.

Hans Franco

31/08/2025 12:49

Foto: Jessica Saravia, ministra de justicia
La Paz

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, expresó su rechazo a las recientes decisiones judiciales que permitieron la liberación de los exlíderes políticos Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Calificó de “indignante” que la justicia actúe con una “celeridad sin precedentes” y aseguró que el Gobierno apelará los fallos para impedir la impunidad en los casos de las masacres de Senkata y Sacaba.

“Resulta preocupante e indignante que los administradores de justicia de manera inexplicable y con una celeridad sin precedentes ordenen la liberación momentánea de personas como Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, entre otros responsables de los hechos que condujeron a graves violaciones de derechos humanos en 2019”, escribió la ministra en sus redes sociales.

El pronunciamiento se da luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyera el 22 de agosto la revisión inmediata de los plazos procesales en los casos de los tres políticos. Como resultado, los jueces de La Paz dispusieron la liberación plena de Pumari, el arresto domiciliario con derecho laboral para Camacho y que a Áñez le corresponda un juicio de responsabilidades por la masacre de Senkata.

Saravia recordó que bajo el Decreto Supremo 4078, firmado por Áñez y su gabinete, se autorizaron operativos represivos que derivaron en los sucesos de Sacaba y Senkata, dejando un saldo de 37 víctimas fatales, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

La autoridad aseguró que el Gobierno hará lo necesario para garantizar justicia:

“Estas acciones nos obligan como Gobierno Nacional —que se debe a los sectores populares— a realizar todo lo necesario para impedir que se deniegue justicia a las víctimas de las masacres y que los responsables no queden en la impunidad”, enfatizó.

