Ministro Novillo: “Errores del Evismo abrieron paso al ascenso de la derecha y la liberación de Camacho y Áñez”

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, se refirió a la actual coyuntura política tras la salida de prisión de líderes opositores como Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez y Marco Pumari, recordando el acuerdo político de nueve puntos alcanzado en noviembre de 2023 entre el Evismo y la oposición en la Cámara de Senadores.

Novillo citó de manera particular el punto número 8 del documento, que establece el “debido proceso para los presos políticos”. Según la autoridad, esa disposición sentó las bases para que la oposición impulse hoy la liberación de exautoridades y líderes acusados de participar en la crisis de 2019.

“El pueblo sabe que la terquedad negativa de construir un bloque de unidad de la izquierda y el llamado al voto nulo por parte del Evismo en las elecciones del 17 de agosto fueron las causas que permitieron el ascenso de la derecha al poder. Las primeras consecuencias de ese error político capital ya están a la vista: la liberación de Fernando Camacho, Jeanine Áñez, Marco Pumari y otros”, sostuvo Novillo.

El ministro remarcó que la población tiene claridad sobre las responsabilidades políticas que derivaron en este escenario y que los resultados de la división interna de la izquierda favorecieron a la oposición.

Mire la publicación del ministro de Defensa:

