Escándalo en el Capriles: hinchas de Aurora saquean banderas de Wilstermann

La previa del clásico entre Aurora y Wilstermann en Cochabamba se vio empañada por un incidente que ha generado indignación entre los fanáticos. Hinchas del club Aurora ingresaron al estadio Félix Capriles y sustrajeron varias banderas del equipo Wilstermann, un acto que quedó registrado en video y que circula ampliamente en redes sociales.

En las imágenes se puede ver a varios individuos corriendo por las gradas y retirando los emblemas del Aviador, provocando sorpresa y molestia entre los asistentes. Este hecho se suma a la tensión habitual que genera el clásico cochabambino, uno de los encuentros más esperados en la Copa Bolivia.

Autoridades del club y organizadores del torneo aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las medidas a tomar, mientras que los aficionados piden sanciones para los responsables. El enfrentamiento entre Aurora y Wilstermann sigue generando expectativa, pero ahora también atención por este polémico incidente que amenaza con empañar la fiesta deportiva del departamento.

