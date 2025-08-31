Escándalo en el Capriles: hinchas de Aurora saquean banderas de Wilstermann

Un video viral muestra a seguidores de Aurora ingresando al estadio y robando símbolos del equipo Aviador antes del clásico cochabambino.
31/08/2025 18:50
La previa del clásico entre Aurora y Wilstermann en Cochabamba se vio empañada por un incidente que ha generado indignación entre los fanáticos. Hinchas del club Aurora ingresaron al estadio Félix Capriles y sustrajeron varias banderas del equipo Wilstermann, un acto que quedó registrado en video y que circula ampliamente en redes sociales.
En las imágenes se puede ver a varios individuos corriendo por las gradas y retirando los emblemas del Aviador, provocando sorpresa y molestia entre los asistentes. Este hecho se suma a la tensión habitual que genera el clásico cochabambino, uno de los encuentros más esperados en la Copa Bolivia.
Autoridades del club y organizadores del torneo aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las medidas a tomar, mientras que los aficionados piden sanciones para los responsables. El enfrentamiento entre Aurora y Wilstermann sigue generando expectativa, pero ahora también atención por este polémico incidente que amenaza con empañar la fiesta deportiva del departamento.
