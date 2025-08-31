TEMAS DE HOY:
¡En llamas! Camión se incendia y su conductor atraviesa la ciudad hasta llegar a Bomberos

Video: Fue una verdadera e insólita carrera contra el tiempo.

Silvia Sanchez

31/08/2025 18:09

China

El insólito suceso ocurrió en la provincia de Jiangxi, China, cuando un conductor llevó su camión en llamas directamente a una estación de bomberos para evitar un fatal desenlace.

El camión transportaba aceite de pino, un material altamente inflamable, lo que aumentaba el riesgo de una explosión o un incendio de grandes proporciones si el fuego se descontrolaba en la vía pública.

Ante el riesgo latente, el conductor decidió no esperar a que llegaran los bomberos, optando por llevar el vehículo hasta un lugar considerado seguro y donde podría ser auxiliado.

Al llegar a la estación de bomberos, los funcionarios actuaron con rapidez y lograron extinguir el incendio en menos de 10 minutos, evitando daños mayores a las instalaciones y a los vecinos de la zona.

Aunque el hecho se registró en diciembre de 2023, las imágenes del camión en llamas se hicieron virales en las últimas horas.

 

