¡En llamas! Camión se incendia y su conductor atraviesa la ciudad hasta llegar a Bomberos

El insólito suceso ocurrió en la provincia de Jiangxi, China, cuando un conductor llevó su camión en llamas directamente a una estación de bomberos para evitar un fatal desenlace.

El camión transportaba aceite de pino, un material altamente inflamable, lo que aumentaba el riesgo de una explosión o un incendio de grandes proporciones si el fuego se descontrolaba en la vía pública.

Ante el riesgo latente, el conductor decidió no esperar a que llegaran los bomberos, optando por llevar el vehículo hasta un lugar considerado seguro y donde podría ser auxiliado.

Al llegar a la estación de bomberos, los funcionarios actuaron con rapidez y lograron extinguir el incendio en menos de 10 minutos, evitando daños mayores a las instalaciones y a los vecinos de la zona.

Aunque el hecho se registró en diciembre de 2023, las imágenes del camión en llamas se hicieron virales en las últimas horas.

Mira la programación en Red Uno Play