Alvinich y la academia artística ‘CCM’ el segundo equipo salvado por el público

Continuando con la competencia de la noche, y la segunda batalla, fue el turno de Nimeyra Flores y la academia ‘Evolution Team’, el equipo interpretó la canción ‘Así fue’ de Isabel Pantoja, una coreografía que gustó, pero no impresionó, según los jueces.

La última presentación de la noche, fue el de Alvinich y la ‘Academia Artística CCM’, y ellos interpretaron al Grupo Firme, con su éxito “Ya supérame”, una canción en la que mostraron bastante esfuerzo, pero donde los bailarines no lograron impactar a los jueces.

Dentro de las evaluaciones, el juez Rodrigo Massa, hizo varias críticas a las dos famosas y en cuanto a la presentación de Nimeyra dijo que no hubo muchas diferencias, “hubo cosas que se alejan del personaje, algunas cosas mejoraron, pero en otras todavía falta.

Sobre Alvinich, Rodrigo Massa observó los nervios del equipo, y les pidió disfrutar más la presentación y su presencia en el escenario.

Por su parte, para Gabriela Zegarra, la presentación de Nimeyra fue “muy parecida a la anterior”, por lo que les pidió relajarse y sentir la canción.

Sobre la presentación de Alvinich, indicó que, si hubo diferencia con su primera puesta en escena, pero también se notó una descoordinación en el equipo.

La juez Elka Meyer, cuestionó el trabajo del equipo de Nimeyra, aseguró que la presentación fue la misma a la primera vez, “la idea era mejorar”. Y sobre Alvinich señaló que, si hubo descoordinación, pero “la propuesta fue mucho mejor”.

Para finalizar, fue el turno de Tito Larenti, y el juez dijo estar desilusionado de todos los equipos, por lo que pidió a los coach, trabajar más en las presentaciones, reconoció el trabajo de Alvinich, pero observó que ninguno de los equipos “hizo una buena presentación.

En la segunda batalla también se cerro la votación del público, donde el ganador resultó Alvinich y la academia artística ‘CCM’, quienes lograron el 67,1%, una amplia diferencia a la de Nimeyra que obtuvo el 32,9%.

Con el resultado de la votación, Nimeyra Flores y la academia ‘Evolution Team’ también quedó en manos del jurado para definir, que equipo era el eliminado de la noche.

