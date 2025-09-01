Messi no puede salvar a su equipo: Inter pierde la final por goleada ante Seattle y termina peleando

La Leagues Cup 2025 coronó este domingo a Seattle Sounders tras una contundente victoria sobre Inter Miami en la gran final disputada en el Lumen Field. El equipo dirigido por Brian Schmetzer dominó de principio a fin, dejando sin opciones a las estrellas del club de Florida, incluido Lionel Messi.

Aunque Inter Miami buscaba su segundo título consecutivo bajo la conducción de Javier Mascherano, Seattle Sounders mostró superioridad en todas las líneas, aprovechando la localía en un estadio con capacidad para 72.000 aficionados. El historial reciente entre ambos equipos era prácticamente inexistente, con un único enfrentamiento previo en 2022, que había favorecido a Miami por 1-0.

El partido reunió a figuras internacionales como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba por Inter Miami, frente a un sólido bloque de Sounders encabezado por Osaze De Rosario y Cristian Roldán. La derrota representa un duro golpe para las Garzas, que no lograron impedir que el equipo de Seattle festejara frente a su afición.

