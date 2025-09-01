Eugenia Redin y ´Power Dance’ fueron los primeros salvados de ‘La Gran Batalla’

Inició la noche de eliminación, la primera en la segunda temporada de La Gran Batalla, y se organizaron dos batallas entre los cuatro equipos nominados, dentro de la dinámica, el público tuvo la primera palabra y tuvo la oportunidad de elegir a los salvados de la noche, los menos votados, pasaron a manos del jurado, para decidir quién dejaba la competencia.

Los dos primeros equipos para enfrentarse en batalla fueron el de Eugenia Redin y Adry Vargas.

El primer equipo en el escenario fue el de Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’, el equipo interpretó la canción “Cactus” de la artista mexicana Belinda, una interpretación que contó con mucha energía y que obtuvo buenas críticas de los jueces.

Posteriormente, fue el turno de la hermosa Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’, y ellos interpretaron una canción de estilo mexicano, ‘Nadie se va como llegó’ de la artista Ángela Aguilar, la puesta en escena gustó, aunque no convenció del todo a los jueces.

Para la juez Gabriela Zegarra, ambas presentaciones mostraron mejorías, pero destacó más la de Adry Vargas, considerando que Eugenia Redín, habría tenido algunas fallas.

“Adry, mucho mejor, creo que sí contaron y hubo más coordinación que la anterior vez, prefiero esta versión que la anterior. Eugenia todavía me falta, siento que te reprimes, siento que pueden explotar más, y en el tema de los chicos, se notó la descoordinación en el coro, talvez hay que explotar más, una presentación media para mí”, aseveró Gabriela.

Para Elka Meyer, la presentación de Adry Vargas mejoró en relación a la pasada semana, “se entendía lo que se pidió, se vio más a Belinda y estuviste más calmada”, en cuanto a Eugenia, afirmó que la propuesta fue interesante.

Por su parte, para Tito Larenti, ambos equipos no habían sido “extraordinarios”, sin embargo, afirmó que Adry Vargas tuvo una mejor participación en comparación a la pasada semana, “te noto muy reprimida, tienes que jugártela más y no tener miedo”.

Acerca de Eugenia Redin, le sugirió arriesgarse más y no solo estar en pose de modelo, “tienen que trabajar más en el escenario, la academia no me impactó para nada, mantienen una línea, pero no alcanza”, manifestó Larenti.

Finalmente, Rodrigo Massa, afirmó que ambas presentaciones, fueron muy parecidas, “Adry, siento que le atinaste a la energía más sutil de Belinda, se mostró la rudeza”. En tanto sobre Eugenia Redin, señaló que hubo el semblante de Ángela Aguilar, “a mí me gustó, me parece que te acercaste y el equipo si tuvo descoordinación”.

Al finalizar ambas presentaciones y la devolución de los jueces, se cerró la primera ronda de votaciones, y el público decidió salvar a Eugenia Redin y la academia Power Dance, quienes lograron el 55,1%, mientras que Adry Vargas logró el 44,9%.

