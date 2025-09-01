Aurora se alza con la victoria ante Wilstermann en el clásico cochabambino

Aurora se llevó los aplausos este domingo al vencer 3-1 a Wilstermann en el esperado clásico cochabambino, cerrando la serie de enfrentamientos de la séptima jornada. El triunfo fue resultado de una actuación sólida de los dirigidos por Sergio Zeballos, quienes marcaron la pauta desde los primeros minutos.

Alan Terrazas abrió el marcador al minuto 4, mientras que Adriel Fernández y Huberth Sánchez ampliaron la ventaja a los 47 y 75 minutos, respectivamente. Wilstermann logró descontar gracias a Álex Cáceres a los 65’, generando algo de esperanza, pero no logró revertir el resultado.

Con esta victoria, Aurora asciende a la cima del Grupo B con 11 puntos, consolidando su buen arranque de torneo. Por su parte, Wilstermann se ubica tercero en el Grupo A, aunque mantiene intactas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda bajo la dirección de Humberto Viviani.

