Barcelona tropieza ante Rayo Vallecano y solo suma un empate

Barcelona visitó este domingo al Rayo Vallecano y solo pudo rescatar un empate 1-1 en un encuentro marcado por dificultades en el uso del videoarbitraje. Lamine Yamal adelantó a los visitantes desde el punto penal al minuto 40, pero Fran Pérez igualó para los locales a los 67’.

El partido comenzó con advertencias de Yamal, quien a los cuatro minutos lanzó un potente disparo que fue contenido sin problemas por el arquero del Rayo, Augusto Batalla. Antes del inicio del juego, los árbitros comunicaron a ambos entrenadores que el VAR no funcionaría durante la primera mitad, complicando el desarrollo del partido.

“Es un campo muy exigente. Nos ha faltado intensidad y debemos aprender de esta experiencia”, reconoció Yamal tras el encuentro. Con este resultado, el Barcelona queda cuarto con siete puntos, mientras que Real Madrid y Athletic lideran la tabla con puntaje perfecto.

