Barcelona tropieza ante Rayo Vallecano y solo suma un empate

El equipo catalán dejó escapar la ventaja en Madrid y se mantiene a dos puntos de los líderes de LaLiga tras un partido complicado y con problemas de VAR.
31/08/2025 21:33
Escuchar esta nota
Barcelona visitó este domingo al Rayo Vallecano y solo pudo rescatar un empate 1-1 en un encuentro marcado por dificultades en el uso del videoarbitraje. Lamine Yamal adelantó a los visitantes desde el punto penal al minuto 40, pero Fran Pérez igualó para los locales a los 67’.
El partido comenzó con advertencias de Yamal, quien a los cuatro minutos lanzó un potente disparo que fue contenido sin problemas por el arquero del Rayo, Augusto Batalla. Antes del inicio del juego, los árbitros comunicaron a ambos entrenadores que el VAR no funcionaría durante la primera mitad, complicando el desarrollo del partido.
“Es un campo muy exigente. Nos ha faltado intensidad y debemos aprender de esta experiencia”, reconoció Yamal tras el encuentro. Con este resultado, el Barcelona queda cuarto con siete puntos, mientras que Real Madrid y Athletic lideran la tabla con puntaje perfecto.
Mira la programación en Red Uno Play