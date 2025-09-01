Horror en el estadio: hincha pierde la vida tras ser atropellado por el bus del equipo

Un hecho trágico marcó la antesala del partido entre Deportivo Cali e Independiente Medellín en el Estadio Palmaseca en el fútbol colombiano. Un hincha del equipo verdiblanco perdió la vida al ser atropellado por el bus que trasladaba a los jugadores hacia el estadio, según informó el técnico Alberto Gamero.

El accidente provocó conmoción entre los jugadores y el personal del club, quienes tuvieron que descender del vehículo y recibir apoyo logístico para llegar al estadio. Gamero explicó que, además de la víctima fatal, una menor resultó herida durante el incidente, lo que retrasó el inicio del partido hasta las 20:50.

“Fue un día muy duro. Ver fallecer a una persona cerca de nosotros nos afecta a todos. Los jugadores tuvieron que concentrarse para poder disputar el partido con la mentalidad correcta”, señaló el entrenador.

A pesar de la tragedia, el partido se llevó a cabo con normalidad. Los hinchas del Deportivo Cali habían preparado un recibimiento masivo para su equipo, que se vio empañado por el lamentable hecho. La colaboración del bus del equipo rival permitió finalmente que el plantel local llegara al estadio, a casi dos kilómetros del lugar del accidente, evitando mayores complicaciones logísticas.

