¡Sorpresa en el US Open! Descubren quién le quitó la gorra a un niño en plena tribuna

Un momento que parecía inocente en el US Open se transformó en viral tras la inesperada acción de un empresario polaco. Durante la entrega de una gorra firmada por el tenista Kamil Majchrzak a un niño en las gradas, un hombre apareció en las imágenes llevándose el accesorio y entregándoselo a una mujer que lo acompañaba.

Usuarios en redes sociales no tardaron en identificar al protagonista: se trata de Piotr Szczerek, CEO de Drogbruk, empresa polaca dedicada a la pavimentación y decoración de exteriores. Szczerek, con una larga trayectoria en negocios y vinculado al deporte local, estudió en la Universidad Tecnológica de Poznań y ha apoyado a varios tenistas polacos a lo largo de los años.

El incidente provocó una reacción inmediata del propio Majchrzak, quien contactó al niño afectado para regalarle diversos obsequios y aclarar que todo se trató de un malentendido. “Hoy después del calentamiento tuve un encuentro agradable. ¿Me reconoces?”, publicó el tenista junto a una foto con el joven y sus regalos.

El suceso generó debate en redes sociales sobre el comportamiento del empresario y la importancia de respetar los gestos de los deportistas hacia los más pequeños, dejando un recuerdo inesperado en el torneo estadounidense.

