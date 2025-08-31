Espectáculo total: Joao Neves marca dos golazos de chilena en menos de 10 minutos

El Parque de los Príncipes aún habla del nombre de Joao Neves, y esta vez no por su proyección como joven promesa, sino por una actuación que ya tiene tintes de leyenda. El portugués de 20 años fue protagonista absoluto en la goleada del Paris Saint-Germain por 6-3 frente al Toulouse, gracias a un triplete que incluyó dos acrobacias de chilena en menos de un cuarto de hora.

El primer impacto llegó cuando apenas se acomodaban los equipos: un balón suelto en el área fue aprovechado por Neves, quien sin dudar ejecutó una chilena perfecta para abrir el marcador. Como si fuera poco, minutos más tarde repitió la hazaña tras controlar un centro de Hakimi, desatando la euforia de los hinchas parisinos y dejando sin respuesta a la defensa rival.

Su tercera joya llegó en el complemento, cuando desde la frontal del área soltó un disparo colocado al ángulo que completó su hat-trick soñado. “Es un día que nunca olvidaré”, aseguró el propio Neves tras el pitazo final, consciente de que su nombre ya quedó escrito en la historia reciente del club.

El resto de los tantos parisinos fueron obra de Ousmane Dembélé, quien anotó dos veces desde el punto penal antes de retirarse con molestias físicas, y de Bradley Barcola, que también se hizo presente en el marcador. Del otro lado, Toulouse maquilló el resultado con tres goles en el tramo final del encuentro, aunque nunca pudo inquietar la ventaja amplia que habían construido los campeones franceses.

La victoria, además de mantener al PSG en lo más alto de la tabla, sirvió para ratificar la confianza del entrenador Luis Enrique en su plantel joven y dinámico. El técnico destacó la energía del equipo y el impacto de sus figuras emergentes, entre las que Neves ya empieza a brillar con luz propia.

El próximo desafío del PSG será en el Parque de los Príncipes frente al Lens, una cita que llega justo después del parón por la fecha FIFA, con el objetivo de extender su inicio perfecto en la Ligue 1.

