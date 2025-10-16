¡Intentaron acribillarlo! Futbolista fue atacado a balazos antes de llegar al entrenamiento

Momentos de tensión se vivieron este jueves en Portoviejo tras el atentado contra el futbolista Bryan “Cuco” Angulo, actual jugador de Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo. El atacante recibió un disparo en una de sus piernas cuando se dirigía al complejo del club para participar en la práctica previa al compromiso por el ascenso ante Búhos ULVR, según reportan medios locales.

Angulo, de 29 años, fue auxiliado por sus compañeros y trasladado rápidamente a un hospital de la ciudad, donde permanece estable y fuera de peligro. La Policía Nacional confirmó la aprehensión de dos hombres presuntamente implicados en el hecho, mientras continúan las investigaciones para determinar el motivo del ataque.

Desde la dirigencia de Liga de Portoviejo expresaron su preocupación por la seguridad de sus futbolistas, recordando que algunos ya habían recibido amenazas en las últimas semanas.

Bryan Angulo, formado en Emelec y con paso por Cruz Azul, Tijuana y Santos de Brasil, regresó al fútbol ecuatoriano en 2025 con la misión de liderar el proyecto de ascenso del club manabita.

