Ramiro Vaca se pronuncia tras recibir sanción de ocho meses

El mediocampista de Bolívar publicó un mensaje en su cuenta de Instagram después de confirmarse su suspensión por ocho meses, tras haber dado positivo en un control antidopaje realizado en el partido en el que Bolívar visitó a Sporting Cristal, por la Copa Libertadores.

Con un mensaje cargado de fe y esperanza, Vaca escribió:



“Dios tiene el control de todo, y al final, la verdad siempre sale a la luz y la justicia prevalece”.

El jugador tarijeño podrá volver a las canchas en enero del próximo año, ya que la sanción rige desde mayo de 2025. Esto le permitirá estar disponible para los partidos de repechaje que la selección boliviana disputará en marzo en México.

