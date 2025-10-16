"Lo que viví fue duro": Ramiro Vaca se emociona hasta las lágrimas, tras conocer la fecha de su retorno

El volante boliviano rompió el silencio en conferencia de prensa en La Paz tras conocer la fecha de su retorno al fútbol, tras la sanción impuesta por la Conmebol por un doping involuntario.

Ramiro Vaca habló con la prensa paceña y se mostró aliviado. El mediocampista reconoció que la suspensión de ocho meses que le impuso la Conmebol fue uno de los periodos más difíciles de su carrera.

“Lo que viví fue realmente duro, sufrir una suspensión en uno de los mejores momentos de mi carrera, ver mi sueño pausado y no poder ayudar a mis compañeros fue muy complicado”, expresó el jugador, visiblemente emocionado.

Vaca explicó que enfrentó el proceso con entereza y transparencia.

“Siempre di la cara, nunca me oculté. Desde el primer día me puse a disposición del comité de la Conmebol, porque sabía cómo había actuado”, dijo.

El futbolista aseguró que la confirmación de su fecha de retorno lo llena de esperanza.

“Hoy puedo mirar hacia adelante. Tener una fecha me motiva muchísimo. Quiero volver a ayudar a mis compañeros, tanto en el club como en la selección, y demostrar nuevamente todo lo que venía haciendo”, añadió.

Finalmente, el volante dedicó palabras de agradecimiento a quienes lo acompañaron en los momentos más duros.

“Pasé por incertidumbre, depresión, ansiedad y frustración, pero quiero agradecer a mi familia por ser mi soporte, y también a mis compañeros de club que siempre me mandaron mensajes de apoyo”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play