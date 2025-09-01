Bloming aplastó a Oriente 4 a 1 y amplió a 1.063 los días invicto en clásicos

El clásico cruceño volvió a teñirse de celeste. Blooming ofreció una de sus actuaciones más sólidas de la temporada y venció a Oriente Petrolero por 4-1, estirando así a 1063 días sin perder duelos de estas características, según la transmisión oficial, en un compromiso que quedará grabado en la memoria de sus hinchas. Desde el inicio del partido, el cuadro dirigido por Mauricio Soria impuso su ritmo y dejó sin respuestas a un Oriente que logró reaccionar para igualar el marcador, pero después se cayó físicamente.

Con goles de Enoumba, Abisab, Vadalá y Cadore los académicos golearon a su clásico rival Oriente, que había empatado el marcador por intermedio de Sebastián Álvarez.

Los goles llegaron en momentos claves y fueron un golpe anímico para el rival. Con transiciones rápidas y un ataque implacable, Blooming aprovechó cada oportunidad para marcar diferencias en el marcador. Oriente, al mando de Álvaro Peña, apenas pudo igualar y terminó desdibujado ante la presión celeste.

Con este triunfo, Blooming no solo se consolida en la tabla, sino que también reafirma su superioridad en los últimos clásicos, encendiendo la ilusión de su hinchada. Oriente, en cambio, atraviesa un momento complicado y deberá buscar soluciones urgentes si quiere levantarse de esta dura caída.

Después de la revisión del VAR, el gol de Cadore es válido para Blooming que ahora golea 4-1 a Oriente.

Goool de Blooming, Guido Vadalá pone el 3-1 del partido sobre Oriente Petrolero.

Oriente sufre físicamente el clásico cruceño ante Blooming.

Cesar Menacho tuvo doble oportunidad de liquidar el clásico pero no pudo definir.

Guido Vadalá no pudo definir ante Manotas Araúz, su disparo impacta en el parante izquierdo.

Sale Velasco en Oriente, lesionado. Ingresa Tobias Cabrera en su reemplazo.

El gol de Oriente fue anulado por una falta previa en la jugada.

El gol de Álvarez será revisado en el VAR.

Gooool de Oriente que empata el marcador 2-2 ante Blooming

Comienza el segundo tiempo del superclásico cruceño.

Finaliza el primer tiempo del superclasico cruceño gana Blooming 2-1

Clásico cruceño bastante disputado en el Gilberto Parada, ida y vuelta por momentos, por ahora gana Blooming 2-1.

Así fue el golazo de Abisan con el Blooming le gana momentáneamente a Oriente el clásico cruceño.

Golaaaazo de Blooming, Matías Abisab remata potente desde lejos y anota el segundo para los celestes que ganan ahora 2-1.

Tarjeta amarilla para Denilson Durán por una infracción ante Rodrigo Amaral.

Goool de Oriente, Sebastián Álvarez pone el empate ante Blooming, ahora el clásico cruceño está empatado.

Goool de Blooming, Enoumba pone el primero para Blooming, cabezazo certero tras un centro, nada que hacer el arquero.

Se repone el futbolista Celin Padilla.

Celin Padilla recibe un dura falta y está tendido dentro del campo de juego.

Arrancó el clásico cruceño, el árbitro da por comenzado el partido.

Hay minuto de silencio dentro del campo de juego por el fallecimiento de dirigente de Oriente Petrolero.

Ambos clubes terminan de entonar el himno cruceño, ahora se aprestan a jugar el clásico de Santa Cruz.

Los equipos ya están en la cancha, y entonan el himno cruceño.

Espectacular recibimiento a Blooming en el Gilberto Parada.

