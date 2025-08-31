Tragedia en el fútbol: hincha muere tras caer desde gran altura

La emoción del Superclásico chileno se vio empañada por un trágico incidente ocurrido en el Estadio Monumental. Un hincha de Colo Colo, de 31 años, falleció luego de sufrir una caída desde una altura mientras intentaba cambiar de sector dentro del estadio.

La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital en estado crítico, pero no pudo superar la gravedad de sus lesiones y murió poco después. Autoridades policiales informaron que el incidente ocurrió mientras el espectador se desplazaba desde la zona Galvarino hacia la Cordillera.

La Fiscalía Occidente ya inició las diligencias correspondientes y asignó la investigación al OS9 de Carabineros para esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso.

En el plano deportivo, Colo Colo se impuso 1-0 sobre la Universidad de Chile, en un partido marcado por la expulsión de Franco Calderón al minuto 30, que dejó a los azules con un jugador menos.

Mira la programación en Red Uno Play