¡Explosión de talento! Joven boliviano de 14 años anota 18 goles en Suiza

Un joven futbolista boliviano ha comenzado a llamar la atención en el fútbol europeo por su capacidad goleadora. Se trata de Christopher Añez Araus, nacido en Suiza en 2010, quien con apenas 14 años ha logrado marcar 18 goles en 20 partidos en la categoría sub-15 del Servette.

El adolescente no solo brilla en su propia edad, sino que también ha dado muestras de su potencial al participar en la sub-16, donde ya suma cuatro goles en apenas tres encuentros. Su efectividad frente al arco y su facilidad para definir lo convierten en una de las promesas más interesantes de las divisiones juveniles suizas.

Según distintos reportes en redes sociales, Añez Araus tiene condiciones para ser considerado por la selección boliviana, aunque Suiza ya lo ha convocado para integrarlo en sus procesos juveniles. Su madre, que ha sido clave en su desarrollo futbolístico, celebra el camino que ha comenzado su hijo, mientras los aficionados bolivianos siguen de cerca la carrera de este joven talento que apunta a brillar en el futuro.

Mira la programación en Red Uno Play