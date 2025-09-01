TEMAS DE HOY:
Deportes

Totora Real arrasó en el clásico orureño y tomó la cima de su grupo

El elenco orureño firmó una contundente victoria 4-1 sobre GV San José y se adueñó del liderato de la Serie B en el torneo por grupos de la división profesional. 

Martin Suarez Vargas

31/08/2025 20:47

Fotografía. APG.
Oruro.

Totora Real Oruro demostró superioridad en el clásico orureño al golear a Gualberto Villarroel San José, en un partido que terminó inclinándose 4-1 a favor del cuadro escarlata. Los tantos fueron obra de Yhon Jairo Villegas en la primera etapa, mientras que en el complemento ampliaron la diferencia Juan Sebastián Zeballos, Gustavo Ribeiro y Alexis Bravo en tiempo de adición.

El conjunto santo había encontrado la igualdad transitoria gracias a Samuel Galindo, pero no pudo sostener el ritmo ante la ofensiva de su rival.

Con este triunfo, Totora Real Oruro alcanzó los 13 puntos y se convirtió en líder del Grupo B, dejando a GV San José en la segunda casilla de la serie C con 9 unidades bajo la conducción de Eduardo Villegas.

