La Paz: Le hicieron creer que le comprarían un lote, pero lo doparon y robaron

31/08/2025 21:16
En la zona de San Miguel de la ciudad de La Paz, un hombre denunció haber sido víctima de robo por tres personas que le hicieron consumir bebidas alcohólicas y lo doparon para llevarse sus pertenencias.
Según el relato de la víctima, los delincuentes lo contactaron con la supuesta intención de adquirir uno de sus terrenos en venta, y con la excusa de celebrar la compra, lo invitaron a festejar, en la misma casa del vendedor.
“Se han escogido un lote y me dijeron hemos venido a challar ese lote, porque no celebramos me dijeron y yo muy bien les dije”, relató la víctima.
Sin embargo, durante el consumo de bebidas alcohólicas, el hombre habría terminado dormido y cuando despertó, notó la ausencia de sus dos vehículos, papeles de sus terrenos, maquinas de coser y una bicicleta, entre otros.
“No me acuerdo, hasta las 7 estuve consciente, pero luego ya no recuerdo, a eso de las 11 desperté, y ya no había nada”, agrega el hombre en su relato.
Ahora la víctima busca poder recuperar sus pertenencias, entre ellos un camión y un taxi modelo Caldina.
