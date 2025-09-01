TEMAS DE HOY:
Policial

La Paz: Le hicieron creer que le comprarían un lote, pero lo doparon y robaron

La víctima había consumido bebidas alcohólicas con los supuestos compradores y cuando despertó ya no estaban sus vehículos, documentos y otros artículos de valor.

Silvia Sanchez

31/08/2025 21:16

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

En la zona de San Miguel de la ciudad de La Paz, un hombre denunció haber sido víctima de robo por tres personas que le hicieron consumir bebidas alcohólicas y lo doparon para llevarse sus pertenencias.

Según el relato de la víctima, los delincuentes lo contactaron con la supuesta intención de adquirir uno de sus terrenos en venta, y con la excusa de celebrar la compra, lo invitaron a festejar, en la misma casa del vendedor.

“Se han escogido un lote y me dijeron hemos venido a challar ese lote, porque no celebramos me dijeron y yo muy bien les dije”, relató la víctima.

 

Sin embargo, durante el consumo de bebidas alcohólicas, el hombre habría terminado dormido y cuando despertó, notó la ausencia de sus dos vehículos, papeles de sus terrenos, maquinas de coser y una bicicleta, entre otros.

“No me acuerdo, hasta las 7 estuve consciente, pero luego ya no recuerdo, a eso de las 11 desperté, y ya no había nada”, agrega el hombre en su relato.

 

Ahora la víctima busca poder recuperar sus pertenencias, entre ellos un camión y un taxi modelo Caldina.

 

