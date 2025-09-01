¡Atroz! Hombre es acusado de agredir sexualmente a su propia hija de 10 años en Santa Cruz

Un atroz hecho fue el que se registró en la ciudad de Santa Cruz, donde un hombre fue aprehendido acusado de violar a su propia hija de 10 años de edad.

La madre que tiene la custodia legal de la menor, había retornado a su domicilio y no encontró a su hija, entonces, junto a la policía, se dirigió hasta la vivienda del padre, y encontró a la niña después de haber sido agredida.

“El padre de mi hija se la llevó sin autorización y sin mi permiso, llegando de trabajar me percato y acudo a la policía, entramos junto con los policías y ahí estaba mi hija, sin ropa, en la cama, llorando y diciendo que su padre había abusado de ella, que la había violado”, afirmó la madre de la menor.

La víctima, una niña de 10 años, entonces reveló a su madre que fue victima de agresiones desde hace tres años atrás, cuando su padre empezó a realizarle toques impúdicos.

“Mi hija me confiesa que, desde hace tres años, él venía manoseándola de sus partes íntimas, y que, desde el año pasado, el ya la violaba, pido justicia para mi hija y una compensación por el daño que mi hija ha sufrido, tanto física como psicológicamente, porque la persona que debía protegerla, es la que más daño le ha hecho”, agregó la madre en medio de lágrimas.

El hombre fue aprehendido y permanece en celdas policiales mientras se define su futuro legal, la defensa de la menor, señaló que pedirán la pena máxima para el agresor.

Mira la programación en Red Uno Play