Tragedia en la ruta a Los Yungas: choque frontal deja varios heridos

Un trágico accidente de tránsito se registró este fin de semana en la ruta a Los Yungas, a la altura del sector La Represa, dejando un saldo preliminar de varios heridos. El hecho involucró a un vehículo de transporte interprovincial y una movilidad particular, que habrían colisionado de manera frontal por causas aún bajo investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, la violencia del impacto fue tal que varios pasajeros quedaron atrapados entre los fierros retorcidos, lo que obligó a una intervención inmediata de efectivos policiales y personal de auxilio, quienes trabajaron intensamente para liberar a los afectados y trasladarlos a distintos centros médicos.

Testigos del hecho relataron que el choque fue de gran magnitud y generó escenas de pánico entre los presentes. "Se escuchó un fuerte estruendo y luego gritos de auxilio; algunos intentaban salir por las ventanas", comentó un vecino de la zona.

Aún no se ha confirmado el número exacto de heridos ni se han brindado detalles sobre su estado de salud. Las autoridades de Tránsito se encuentran elaborando el informe oficial, que se espera sea emitido en las próximas horas.

El hecho ha generado consternación entre los viajeros frecuentes de esta peligrosa carretera, considerada una de las más riesgosas del país. Se aguarda que las investigaciones determinen las causas del accidente y posibles responsabilidades.

