Liberan a tres policías y un civil acusados de secuestro y agresiones a un menonita

Pese a la gravedad de los delitos imputados, la justicia determinó otorgar libertad con medidas sustitutivas —entre ellas detención domiciliaria— a tres efectivos policiales y un civil, acusados de privar de libertad y provocar lesiones a un ciudadano menonita. La Fiscalía ha anunciado que apelará la decisión.

La audiencia de medidas cautelares concluyó este fin de semana, dejando a la opinión pública con más preguntas que respuestas. Los imputados enfrentan cargos por concusión, lesiones graves y leves, tras dos hechos ocurridos en mayo y julio de este año.

“A pesar de que se demostraron los riesgos procesales de fuga y obstaculización, la autoridad jurisdiccional decidió dejarlos en libertad con medidas personales. Hemos interpuesto una apelación con la esperanza de que esta resolución sea revocada”, indicó un representante del Ministerio Público.

Dos hechos violentos contra la víctima

El primer hecho ocurrió el 6 de mayo, cuando la víctima salía del aeropuerto de Viru Viru rumbo a su domicilio. Fue interceptado por dos vehículos, en los que se encontraban los presuntos agresores, incluidos policías en servicio activo. Lo bajaron del automóvil, lo amenazaron y le exigieron el pago de una supuesta deuda.

El segundo incidente tuvo lugar el 20 de julio, cuando entre seis y diez personas ingresaron violentamente al domicilio de la víctima, con la aparente intención de agredirlo. El hombre logró huir, pero su esposa fue brutalmente atacada en el lugar.

Durante la audiencia, los detenidos optaron por no declarar ante la autoridad judicial. Esta decisión, sumada a los antecedentes expuestos por la Fiscalía, no fue suficiente para que el juez dictara detención preventiva.

