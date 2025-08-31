“¡No hay en las farmacias!” Denuncian falta de medicamentos en el Hospital de Clínicas de La Paz

La escasez de medicamentos de uso común como el paracetamol, suero fisiológico y antibióticos básicos ha generado alarma entre pacientes y familiares en diferentes puntos del departamento de La Paz. La crisis ha vuelto a poner en evidencia las debilidades estructurales del sistema de salud pública en Bolivia.

En el Hospital de Clínicas, uno de los centros de referencia más importantes del país, los estantes de las farmacias internas lucen vacíos. “Mandaron receta, pero mire, en la farmacia no existe nada de estos medicamentos. Solo me dan dos y no hay lo demás. Y son cosas básicas”, relata una paciente visiblemente frustrada.

Otra testigo afirma que desde la semana anterior ya no encuentra ni paracetamol: “Lo más básico, no hay. Ahora tenemos que comprar hasta el suero fisiológico”. La situación obliga a muchas familias a buscar los medicamentos por cuenta propia, asumiendo gastos imprevistos y muchas veces imposibles de cubrir.

Un familiar de un paciente privado de libertad denunció que debió gastar más de 85 bolivianos en medicamentos que deberían estar garantizados por el Estado. “La licenciada de farmacia directamente te dice: ‘no hay’. No hay nada”, comenta indignada.

La crisis, lejos de ser un hecho aislado, se extiende a otros centros de salud del departamento. En zonas periféricas, los testimonios se repiten: la falta de insumos básicos compromete la continuidad de tratamientos diarios y pone en riesgo la salud de cientos de pacientes.

Los ciudadanos exigen una pronta y efectiva respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y de la Gobernación de La Paz. La urgencia no es solo médica, sino también ética: la salud no puede seguir siendo un privilegio para quienes pueden pagarla, mientras cientos de bolivianos enfrentan la enfermedad sin siquiera un analgésico.

