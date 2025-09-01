¡Primeros eliminados! Nimeyra Flores y la academia ‘Evolution Team’ dejaron ‘La Gran Batalla’

Ya se conoció al primer equipo eliminado de ‘La Gran Batalla’, fue una noche llena de emoción y entretenimiento, donde cuatro equipos se presentaron con la finalidad de ganarse al público y a los jueces.

Tras el desarrollo de las dos batallas de la noche, los dos equipos salvados por la votación del público fueron, Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’, además de Alvinich junto a la academia artística ‘CCM’.

Fue entonces que los jueces tuvieron que decidir entre los equipos de Adry Vargas y Nimeyra Flores, y su decisión fue hecha en consenso.

“Por un tema de falta de propuesta escénica y falta de compromiso de los intérpretes, esta noche el equipo y famoso a eliminar es Nimeyra y Evolution Team”, dijo la juez, Elka Meyer.

El equipo eliminado agradeció por el apoyo tanto del público, amistades y la valoración de los jueces, “así son las cosas y hay que saber perder”, señaló la famosa a momento de despedirse de la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play