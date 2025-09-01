¡Hoy gala de eliminación! Conoce a los equipos que podrían dejar la competencia

Cuatro equipos se presentan esta noche y lucharán por no ser eliminados del programa más importante de la televisión boliviana.
31/08/2025 20:22
Llegó el día y este domingo se realizará la primera gala de eliminación en la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, programa que contará con la presentación de cuatro famosos y academias de baile.
Esta noche en el escenario:
Los cuatro equipos volverán a presentar la canción que los envió a eliminación, pero esta vez, buscarán impresionar al público y a todos los jueces.
Durante el programa en vivo, se revelará la dinámica de eliminación, recordemos que, a lo largo de la semana, todos los días, el público tuvo la posibilidad de salvar a su equipo favorito, ingresando a voto.reduno.com.bo y los que no lograron el apoyo de la gente, quedaron en manos de los jueces, quienes, tras una evaluación, nominaron a los cuatro famosos y academias de esta noche.
No te pierdas ni un solo detalle del programa y conéctate a nuestra señal a partir de las 21:00, además, puedes conocer todos los detalles de la gala de eliminación en nuestro canal de Youtube de La Gran Batalla junto a Leila, Alejandro y Diego.
