La gran batalla

¡Hoy gala de eliminación! Conoce a los equipos que podrían dejar la competencia

Cuatro equipos se presentan esta noche y lucharán por no ser eliminados del programa más importante de la televisión boliviana.

Silvia Sanchez

31/08/2025 20:22

Santa Cruz, Bolivia

Llegó el día y este domingo se realizará la primera gala de eliminación en la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, programa que contará con la presentación de cuatro famosos y academias de baile.

Esta noche en el escenario:

  • Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’
  • Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’
  • Nimeyra Flores y la academia ‘Evolution Team’
  • Alvinich y la academia artística ‘CCM’

Los cuatro equipos volverán a presentar la canción que los envió a eliminación, pero esta vez, buscarán impresionar al público y a todos los jueces.

Durante el programa en vivo, se revelará la dinámica de eliminación, recordemos que, a lo largo de la semana, todos los días, el público tuvo la posibilidad de salvar a su equipo favorito, ingresando a voto.reduno.com.bo y los que no lograron el apoyo de la gente, quedaron en manos de los jueces, quienes, tras una evaluación, nominaron a los cuatro famosos y academias de esta noche.

No te pierdas ni un solo detalle del programa y conéctate a nuestra señal a partir de las 21:00, además, puedes conocer todos los detalles de la gala de eliminación en nuestro canal de Youtube de La Gran Batalla junto a Leila, Alejandro y Diego.

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

