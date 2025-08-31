VIDEO: “¿Ahora pedís por favor?”: Deliverys atraparon al ladrón de una moto

Un violento episodio se registró este sábado por la tarde en Mar del Plata, cuando un grupo de repartidores decidió hacer justicia por mano propia tras el robo de la moto de uno de sus compañeros.

Horas antes, un delivery había sido sorprendido en plena jornada laboral por un delincuente que lo interceptó y le robó la moto. El ladrón escapó, pero no advirtió que el vehículo tenía GPS. Gracias a ello, la víctima alertó a sus colegas y juntos organizaron una caravana para dar con él.

La persecución terminó en la intersección de las calles 11 de Septiembre y 228. Allí, los trabajadores redujeron al sospechoso en el piso y comenzaron a golpearlo con violencia. Mientras lo insultaban y exigían que revelara el paradero de la moto, el delincuente pedía clemencia y se disculpaba.

—“¿Ahora pedís perdón?”, le gritaban los repartidores, en medio de la brutal escena.

Todo el episodio fue grabado en video por uno de los presentes y se viralizó rápidamente en redes sociales, abriendo un fuerte debate sobre la inseguridad y la reacción de los trabajadores.

Finalmente, el acusado fue entregado a la Policía. Hasta el momento, no se confirmó si la moto robada fue recuperada.

Mira el video:

