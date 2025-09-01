Camacho ultima detalles a pocas horas de posesionar a su nuevo gabinete este lunes

Durante la tarde y la noche de este domingo 31 de agosto, el gobernador electo de Santa Cruz, se reunió con su equipo de colaboradores, entre ellos el vicepresidente de Creemos, donde analizaron la posesión del Gabinete Departamental que trabajará con la autoridad.

La posesión del nuevo equipo de trabajo y de confianza del gobernador Camacho, está prevista para este lunes, y se realizará en medio de un acto en la Casa de Gobierno.

“A las 13:30 está llegando mi equipo, como le dije, para reunirnos. Nosotros no sabemos qué actos ha organizado la Gobernación para mañana, donde vamos a definir toda la agenda y coordinar hasta la noche, hasta concluir y poner el gabinete como había quedado, para el día de mañana que será la posesión”, decía Camacho antes de iniciar su reunión.

Previamente, Camacho, había mencionado que hará énfasis en el trabajo del área de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en respuesta a la alerta naranja por incendios forestales, y que se dará prioridad al tema de salud.

Por otra parte, para este lunes, se tiene previsto que Camacho pueda sostener una reunión con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para tratar los trabajos de refacción en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera”.

Mira la programación en Red Uno Play