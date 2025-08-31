Camacho inicia este domingo la conformación de su gabinete y lo posesionará el lunes

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que este domingo, desde las 13:30, se reunirá con su equipo de trabajo para definir la conformación del nuevo gabinete departamental, cuya posesión oficial está prevista para el lunes.

“A las 13:30 está llegando mi equipo, como le dije, para reunirnos. Nosotros no sabemos qué actos ha organizado la Gobernación para mañana, donde vamos a definir toda la agenda y coordinar hasta la noche, hasta concluir y poner el gabinete como había quedado, para el día de mañana que será la posesión”, indicó Camacho.

El gobernador adelantó que uno de los principales ejes de la reestructuración será el área de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en respuesta a la alerta naranja por incendios forestales en el departamento, donde actualmente se registran 18 puntos de fuego activos.

Asimismo, señaló que la salud y la atención a la Chiquitanía serán prioridades inmediatas en su gestión. Entre sus próximos compromisos también figura una inspección al estadio departamental, cuya fecha será definida este lunes.

Con esta reorganización, Camacho busca encarar de manera urgente los desafíos más críticos de Santa Cruz y dar un nuevo impulso a su administración.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play