TEMAS DE HOY:
Maltrato animal en Cochabamba liberan a tres policías y un civil Feminicidio

32ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡Infartante hazaña! Un hombre bajó por un poste de luz como si fuera Mario Bross

Video: El joven, un reconocido deportista de Parkour fue felicitado por algunos y cuestionado por otros.

Silvia Sanchez

31/08/2025 17:37

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Colombia

Escuchar esta nota

Ocurrió en Bogotá, donde un joven dedicado al deporte extremo de Parkour, realizó un temido acto de salto desde lo alto de un puente hasta un poste de alumbrado público, por el cual descendió hasta el suelo.

El arriesgado ejercicio consistió en saltar desde la baranda, y fue afortunado de lograr sostenerse a tiempo de la estructura del poste.

El salto con suerte desarrollado en presencia de su equipo, no provocó lesiones en el joven y recomendaron a los jóvenes, no realizar este tipo de actos, por el riesgo que conlleva.

El joven fue identificado como Julián Cruz y es conocido en la capital del país por practicar Parkour.

Video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD