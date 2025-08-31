¡Infartante hazaña! Un hombre bajó por un poste de luz como si fuera Mario Bross

Ocurrió en Bogotá, donde un joven dedicado al deporte extremo de Parkour, realizó un temido acto de salto desde lo alto de un puente hasta un poste de alumbrado público, por el cual descendió hasta el suelo.

El arriesgado ejercicio consistió en saltar desde la baranda, y fue afortunado de lograr sostenerse a tiempo de la estructura del poste.

El salto con suerte desarrollado en presencia de su equipo, no provocó lesiones en el joven y recomendaron a los jóvenes, no realizar este tipo de actos, por el riesgo que conlleva.

El joven fue identificado como Julián Cruz y es conocido en la capital del país por practicar Parkour.

Video:

