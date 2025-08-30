¡Explosivo! Filtran video de Dayro Moreno celebrando como nunca tras su vuelta a la selección de Colombia

Después de casi una década, Dayro Moreno volverá a vestir la camiseta de la Selección Colombia, y su reacción al enterarse de la convocatoria dejó ver la alegría que le provoca regresar a ‘La Tricolor’. El delantero del Once Caldas se encontraba en un set de grabación cumpliendo compromisos comerciales cuando recibió la noticia y no dudó en celebrarlo con baile y entusiasmo junto a las personas presentes.

El goleador histórico del fútbol colombiano también compartió su emoción en redes sociales, escribiendo: “¡Parceritos! Ahora sí, vamos con toda mi Selección Colombia”, junto a la imagen oficial de la nómina. La publicación rápidamente superó las 50.000 interacciones, mostrando el apoyo y la emoción de los aficionados por su regreso.

Colombia se prepara ahora para enfrentar a Bolivia, el jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano, y luego viajará a Venezuela el martes 9 de septiembre. Ambos encuentros serán determinantes para que el entrenador Néstor Lorenzo defina la lista definitiva de jugadores que representarán al país en la próxima Copa del Mundo.

La vuelta de Moreno no solo genera expectativa en la hinchada, sino que también representa un refuerzo importante para el ataque colombiano, con un jugador que conoce la presión y la responsabilidad de los grandes escenarios.

Mira la programación en Red Uno Play