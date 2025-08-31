¡Atención Bolivia! Colombia pierde a un futbolista clave antes jugar con 'La Verde'

La selección colombiana de fútbol sufrió un golpe inesperado antes de recibir a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla. Deiver Machado, lateral izquierdo que milita en el Lens de Francia, fue descartado por lesión y no formará parte de la concentración del equipo para los próximos compromisos de las eliminatorias al Mundial 2026.

El cuerpo médico del club francés indicó que Machado necesitará aproximadamente seis semanas de recuperación, lo que lo dejará fuera de los partidos frente a Bolivia y Venezuela. Ante esta situación, el entrenador Néstor Lorenzo llamó en su lugar a Álvaro Angulo, defensor del Pumas UNAM de México, quien se unirá al grupo de 26 jugadores convocados.

La selección inició su concentración en Barranquilla este sábado y se preparará para el encuentro frente a Bolivia programado para el jueves 4 de septiembre. Posteriormente, el equipo viajará a Maturín para enfrentar a Venezuela el 9 de septiembre.

Colombia ocupa actualmente la séptima posición en la tabla de las eliminatorias con 22 puntos y depende de una victoria ante Bolivia para mantener vivas sus opciones de clasificar al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

