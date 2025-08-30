Haquín: “Tener juventud y experiencia hace que el equipo se fortalezca”

El capitán de la Selección Boliviana, Luis Haquín, habló con el programa Que No Me Pierda, donde afirmó que el principal objetivo para esta última fecha de eliminatorias es mantener intactas las posibilidades de clasificar al Mundial.

El defensor resaltó que no hay espacio para excusas en este proceso. “El estar acá no hay excusas, no hay tiempo de pensar en si estoy bien o mal, el único objetivo es los resultados, hacer bien las cosas en las eliminatorias”, comentó, dejando claro el enfoque del equipo para los próximos partidos.

Haquín también destacó el progreso que ha mostrado el equipo, “El progreso que se está teniendo ha sido evidente tanto a nivel nacional como internacional. Los chicos que han comenzado a venir a la selección con rebeldía y esas ganas de trascender es importante también. Se están comportando a la altura de jugadores de selección”, indicó.

Además, el capitán enfatizó la importancia de la combinación de juventud y experiencia en el equipo. “Tener juventud y experiencia hace que el equipo se fortalezca”, expresó Haquín, quien subrayó cómo esta fusión ha sido fundamental para llegar hasta este punto de las Eliminatorias con opciones reales de clasificar al Mundial.

Finalmente, Haquín mostró optimismo respecto a las posibilidades de Bolivia. “Eso es lo que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy con las posibilidades intactas de ir al Mundial, porque hace mucho tiempo que Bolivia no está en esta situación. Y bueno, esperemos que Dios y la vida nos premie y esperamos que seamos nosotros los que consigamos ese sueño”, concluyó.

