Interceptan a tres ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile con medio millón de dólares

En las últimas horas, la Aduana de Chile, informó sobre la detención de tres ciudadanos bolivianos que intentaron atravesar la frontera escondiendo dinero entre sus pertenencias.

La detección del dinero fue posible gracias al uso de aparatos de rayos X en la unidad fronteriza de Colchane, donde se identificaron más de 498 mil dólares sin declarar que los tres connacionales transportaban.

Dos mujeres y un hombre, todos oriundos de Oruro fueron detenidos puestos a conocimiento de la autoridad competente para tratar el tema.

Una de ellas escondía 69.300 dólares, la segunda persona portaba 21.100 dólares, 100 mil pesos chilenos y 480 bolivianos, y el tercero llevaba 408 mil dólares, 72 mil pesos y 1.930 bolivianos.

Además, se dio a conocer otro caso, donde un ciudadano peruano, intentaba ingresar desde Bolivia hacia Chile, transportando 998 billetes de dólares falsos, 20 mil pesos falsificados y billetes de otros cortes.

Autoridades de la región, destacaron el trabajo de la unidad y los equipos de fiscalización al identificar el traslado de dinero falso y no declarado.

“Todos los casos fueron informados a la fiscalía del Ministerio Público y los imputados junto a los medios de prueba fueron entregados a carabineros para el respectivo control de detención”, señaló el director regional de la Aduana de Iquique, Cristian Molina Silva.

