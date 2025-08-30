¡La pusieron ahí! Hallan el cuerpo sin vida de Valeria Afanador tras 17 días de búsqueda

Tras 17 días de intensa búsqueda, la peor noticia se confirmó este viernes, el cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down desaparecida desde el pasado 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca, Colombia, fue hallado cerca del río Frío, a solo 300 metros de su colegio.

El hallazgo genera más preguntas que respuestas, pues el lugar ya había sido inspeccionado en al menos 20 ocasiones por bomberos, defensa civil y policía. Esto abre la hipótesis de que el cuerpo pudo haber sido colocado allí recientemente.

La menor había sido vista por última vez en el Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde cámaras de seguridad la registraron intentando salir en varias ocasiones por una reja hasta lograrlo. Desde ese momento se activó un operativo de búsqueda con drones, buzos, perros especializados y más de 300 rescatistas.

Un campesino del sector fue quien dio aviso al encontrar el cuerpo flotando en el afluente. Autoridades confirmaron que Valeria aún vestía el uniforme deportivo de su colegio.

El gobernador de Cundinamarca reaccionó con contundencia: “Exigimos que la investigación sea rápida y determine si alguien tuvo participación en esta muerte. No descansaremos hasta conocer la verdad”.

Las labores de inspección fueron encabezadas por el CTI de la Fiscalía y Medicina Legal, que deberá establecer en los próximos días si el cuerpo presentaba señales de violencia y si efectivamente permaneció allí durante todo este tiempo o fue depositado después.

La desaparición de Valeria movilizó a toda la comunidad. Se realizaron vigilias, marchas y cadenas de oración, además de elevarse la recompensa de 20 a 70 millones de pesos por información sobre su paradero. La esperanza de encontrarla con vida terminó hoy con un desenlace trágico que enluta al país entero.

La Fiscalía investiga ahora la línea de desaparición forzada y no descarta la participación de terceros. La comunidad y la familia de Valeria claman justicia y respuestas inmediatas.

