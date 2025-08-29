¡Bolivia en Europa! Yomar Rocha se une a Roberto Fernández en el Akron de Rusia

El futbolista boliviano Yomar Rocha, lateral de Bolívar y de la selección boliviana, confirmó que se unirá al Akron de Rusia, equipo donde también milita el compatriota Roberto Carlos Fernández.

En declaraciones breves a Red Uno, Rocha afirmó con palabras sencillas:

“Sí, ya es confirmado”, dejando claro que su fichaje está concretado. Con este movimiento, ambos jugadores bolivianos volverán a coincidir en el mismo club, fortaleciendo la presencia boliviana en el fútbol ruso.

El Akron de Rusia contará así con dos futbolistas nacionales, quienes aportarán su experiencia y calidad en la búsqueda de buenos resultados en la liga rusa. Los hinchas bolivianos siguen con expectativa la evolución de sus jugadores en el extranjero.

