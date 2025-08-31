Llegó el día: Blooming y Oriente Petrolero se enfrentan en un superclásico diferente

Este domingo, a partir de las 17:15, Blooming y Oriente Petrolero protagonizarán un Superclásico que promete marcar un capítulo especial en la historia del fútbol boliviano. Por primera vez, las medidas de seguridad obligan a que solo los hinchas celestes llenen las graderías del estadio Gilberto Parada de Montero, mientras los verdolagas apoyarán a su equipo desde la distancia.

Para acompañar al equipo de Guillermo Álvaro Peña, los seguidores de Oriente organizaron el “Gran Banderazo Verdolaga” en el Cristo Redentor, mostrando su respaldo incondicional. Además, la institución habilitó el estadio de Real Santa Cruz con pantalla gigante, ofreciendo entradas a precios accesibles para que los fanáticos no se pierdan ni un detalle del encuentro.

En lo deportivo, la competencia es intensa: Blooming lidera el Grupo A de la Copa Bolivia y Oriente se mantiene en la cima del Grupo D, a solo un gol de diferencia de Guabirá. Sin embargo, ambos equipos deberán afrontar el partido con bajas sensibles: Henry Vaca no estará con Oriente y Moisés Villarroel no podrá jugar con Blooming, al ser convocados a la selección nacional.

Javier Revollo, árbitro orureño, será el encargado de impartir justicia en este partido que promete emociones, no solo por el resultado, sino también por la manera singular en que las hinchadas vivirán el Superclásico, un choque que quedará en la memoria de todos los seguidores del fútbol cruceño.

Mira la programación en Red Uno Play