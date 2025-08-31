¡Dan el ejemplo! En brazos, espalda y aguayos: así llevan a sus mascotas para vacunarlos en Sucre

La jornada de vacunación de emergencia concluyó con gran éxito durante el fin de semana.
31/08/2025 15:47
Escuchar esta nota
Los más pequeños fueron los más emocionados en llevar a sus mascotas hasta los puntos habilitados para la vacunación antirrábica de emergencia en Sucre, y fue así que llevaron a sus canes y gatos, cargados en brazos, en aguayos y sobre la espalda.
La vacunación se desarrolló durante dos jornadas, este 30 y 31 de agosto, donde el Ministerio de Salud y Deportes en coordinación con el Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca y el Gobierno Autónomo Municipal, desplazaron más de 700 brigadas de vacunación antirrábica de carácter obligatorio para perros y gatos, a partir de cumplir su mes de vida en adelante.
“Este sábado y domingo se desarrolla la vacunación de emergencia ante los casos de rabia y para esta tarea desplazamos personal de salud, Safci – Mi Salud, médicos veterinarios y universitarios. En total estamos hablando de más de 700 brigadas desplazadas para llegar a la meta de cobertura esperada del 80%”, explicó el responsable del Programa Nacional de Enfermedades Zoonóticas, Ofidios y Ponzoñosos, Grover Paredes.
El Ministerio de Salud y Deportes dispuso 110.000 dosis de vacuna antirrábica para la ciudad de Sucre.
“El comportamiento Epidemiológico en el municipio de Sucre señala que los perros menores de un año generan el 60% de los casos positivos de rabia, los de un año de edad causan el 15% y los de cuatro años el 4%”, agregó Paredes.
Actualmente, Sucre presenta 33 casos de rabia, es decir, el 90% de los registrados en el país.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
16:00
18:00
19:00
19:55
21:00
14:00
16:00
18:00
19:00
19:55
21:00