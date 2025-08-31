¡Dan el ejemplo! En brazos, espalda y aguayos: así llevan a sus mascotas para vacunarlos en Sucre

Los más pequeños fueron los más emocionados en llevar a sus mascotas hasta los puntos habilitados para la vacunación antirrábica de emergencia en Sucre, y fue así que llevaron a sus canes y gatos, cargados en brazos, en aguayos y sobre la espalda.

Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

La vacunación se desarrolló durante dos jornadas, este 30 y 31 de agosto, donde el Ministerio de Salud y Deportes en coordinación con el Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca y el Gobierno Autónomo Municipal, desplazaron más de 700 brigadas de vacunación antirrábica de carácter obligatorio para perros y gatos, a partir de cumplir su mes de vida en adelante.

“Este sábado y domingo se desarrolla la vacunación de emergencia ante los casos de rabia y para esta tarea desplazamos personal de salud, Safci – Mi Salud, médicos veterinarios y universitarios. En total estamos hablando de más de 700 brigadas desplazadas para llegar a la meta de cobertura esperada del 80%”, explicó el responsable del Programa Nacional de Enfermedades Zoonóticas, Ofidios y Ponzoñosos, Grover Paredes.

El Ministerio de Salud y Deportes dispuso 110.000 dosis de vacuna antirrábica para la ciudad de Sucre.

Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

“El comportamiento Epidemiológico en el municipio de Sucre señala que los perros menores de un año generan el 60% de los casos positivos de rabia, los de un año de edad causan el 15% y los de cuatro años el 4%”, agregó Paredes.

Actualmente, Sucre presenta 33 casos de rabia, es decir, el 90% de los registrados en el país.

Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Mira la programación en Red Uno Play