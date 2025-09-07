Eclipse lunar total: Sigue el recorrido de la ‘Luna de Sangre’ EN VIVO

Este domingo 7 de septiembre de 2025, el cielo se ilumina con el último eclipse lunar del año, un eclipse lunar total, conocido popularmente como “Luna de Sangre” por el tono rojizo que adquiere la Luna durante el fenómeno.

El eclipse no será visible desde Bolivia o América, a excepción del extremo oriental de Brasil y el extremo occidental del estado de Alaska.

Se trata de un fenómeno astronómico muy esperado en todo el mundo y que durará alrededor de una hora y 20 minutos.

