TEMAS DE HOY:
Acribillados Entre Ríos acribillamientos en el Trópico Lorgio Saucedo

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Ciencia y tecnología

Eclipse lunar total: Sigue el recorrido de la ‘Luna de Sangre’ EN VIVO

El último eclipse lunar del año, conocido como “Luna de Sangre”, será visible este domingo en varios paises del mundo. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/09/2025 13:26

Mundo

Escuchar esta nota

Este domingo 7 de septiembre de 2025, el cielo se ilumina con el último eclipse lunar del año, un eclipse lunar total, conocido popularmente como “Luna de Sangre” por el tono rojizo que adquiere la Luna durante el fenómeno.

El eclipse no será visible desde Bolivia o América, a excepción del extremo oriental de Brasil y el extremo occidental del estado de Alaska. 

Se trata de un fenómeno astronómico muy esperado en todo el mundo y que durará alrededor de una hora y 20 minutos. 

EN VIVO: Sigue el recorrido de la ‘Luna de Sangre’ en Indonesia

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD