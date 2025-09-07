¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este domingo, 7 de septiembre en Bolivia?

Según datos emitidos este domingo 7 de septiembre de 2025, por el portal especializado https://dolarboliviahoy.com/, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 11.54 (BOB), y un precio de compra de 12.14 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de sábado, sufrió variaciones, ya que el dólar paralelo se registraba en 11.22 (BOB), y hoy sube a 11.54 (BOB).

En tanto la cifra para la compra también sufrió un leve ascenso, la pasada jornada registró 12.03 (BOB) y hoy se registra en 12.14 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este domingo una leve variación, ya que a la compra se registra en 12.13 (BOB), y 12.06 (BOB), para la venta.

