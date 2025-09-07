“Nos toca comernos a Venezuela allá”, Johan Mojica, jugador de la selección de Colombia

En la antesala del partido entre Colombia y Venezuela por las Eliminatorias, el lateral Johan Mojica, jugador del Mallorca, dejó clara la postura del seleccionado cafetalero: no habrá lugar para la relajación. “Cuando ya está todo en la selección, todo se pone serio en alto nivel, entonces nos toca comernos a Venezuela allá, con todo respeto a nuestros hermanos y bueno a seguir representando a nuestro país que hoy está feliz”, afirmó.

La declaración del defensor se da en medio de las especulaciones sobre un posible “pacto de Maturín”, que sugería que Colombia presentaría un equipo alterno al ya estar clasificada. Sin embargo, voces dentro del plantel han reiterado que el compromiso será total.

El resultado del encuentro será seguido de cerca por Bolivia, que el próximo martes se medirá contra Brasil en el estadio de El Alto con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones.

