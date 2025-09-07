TEMAS DE HOY:
Policial

Juez suspende audiencia de Arturo Murillo por errores en la notificación y fija nuevo horario para este lunes

La autoridad judicial reprogramó la audiencia para las 14:00 de este lunes, la cual se desarrollará de manera virtual, con la participación de las partes procesales.

Hans Franco

07/09/2025 10:17

La Paz

El Juez Sexto de Instrucción en lo Cautelar de La Paz, determinó suspender la audiencia de medidas cautelares del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, debido a problemas en el proceso de notificación. Según el reporte judicial, la notificación fue entregada en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y no en el penal de San Pedro, lugar donde Murillo guarda detención preventiva.

La autoridad judicial reprogramó la audiencia para las 14:00 de este lunes, la cual se desarrollará de manera virtual, con la participación de las partes procesales.

Asimismo, se informó que a las 11:00 de esta jornada Murillo deberá enfrentar otra audiencia de medidas cautelares dentro de un proceso distinto que también se sigue en su contra.

 

