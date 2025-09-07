Juez suspende audiencia de Arturo Murillo por errores en la notificación y fija nuevo horario para este lunes

El Juez Sexto de Instrucción en lo Cautelar de La Paz, determinó suspender la audiencia de medidas cautelares del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, debido a problemas en el proceso de notificación. Según el reporte judicial, la notificación fue entregada en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y no en el penal de San Pedro, lugar donde Murillo guarda detención preventiva.

La autoridad judicial reprogramó la audiencia para las 14:00 de este lunes, la cual se desarrollará de manera virtual, con la participación de las partes procesales.

Asimismo, se informó que a las 11:00 de esta jornada Murillo deberá enfrentar otra audiencia de medidas cautelares dentro de un proceso distinto que también se sigue en su contra.

